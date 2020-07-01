عرض إيراني للبنان: خذوا النفط بالليرة..هل تتجرأ الدولة؟

لم يعد بالإمكان غضّ الطرف عن العرض الإيراني لتزويد لبنان بالمحروقات، من النفط الخام إلى المازوت ‏والفيول من دون شرط الدفع بالدولار.

الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، لم يأت من فراغ، إنّما من وعدٍ واضح من المرشد ‏الأعلى علي خامنئي، بمساعدة لبنان لتخطّي الأزمة ‏وتحديداً في ما يخصّ الدعم بالمحروقات، الذي يقبل الإيرانيون أن يتمّ تسديد ثمنه إمّا بسلعٍ لبنانية، أو بالليرة ‏اللبنانية.

ليس هذا فحسب، تقول المعلومات وفق ما نقلت صحيفة "الأخبار"، إن السفن الإيرانية التي من الممكن أن تتوجّه إلى لبنان، موجودة في البحار، ‏ومستعدة للتوجّه إلى أي نقطة، من دون أي عائق جغرافي أو سياسي، بعد أن استطاعت أن تصل غيرها على ‏مقربة من الشواطئ الأميركية وكسر الحصار على فنزويلا‎.‎

موضوع يهمك أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الثلاثاء، عن استدراج عروض لشراء 60 ألف طن من المازوت للتسليم بمنشآت التخزين... لبنان يعلن استدراج عروض لشراء 60 ألف طن من المازوت طاقة

وعلى الرغم من الموقف المصري حول احتمال تحرّك السفن الإيرانية باتجاه الشواطئ اللبنانية أو السورية لتزويدها ‏بالمشتقات النفطية، يصل الإيرانيون حدّ التلويح بأن أي محاولة لعرقلة السفن الإيرانية في ‏قناة السويس، سيقابلها تحرّك إيراني لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز‎.‎

وبحسب ما ورد في صحيفة "الأخبار"، فإن حزب الله أبلغ جميع المعنيين في الدولة اللبنانية، بمن فيهم رئيس الجمهورية ‏ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب، استعداد إيران لهذه الخطوات، وأن الحزب ينتظر موقف الدولة للتحرك ‏باتجاه إيران، في حال الموافقة على قبول العرض‎.‎

لكن هل سيجرأ أحد في الدولة على اتخاذ هذه الخطوة التي ستسبّب حتماً غضباً أميركياً؟

في غضون ذلك، ليست واضحة بعد آلية الدفع المتوقّع اعتمادها في حال وافقت الدولة، إذ إن الدفع بالليرة وفق سعر ‏الصرف الرسمي، يعني خسارة إيران ملايين الدولارات في كلّ شحنة تبيعها للبنان. وهذا الأمر، في حال استمر ‏لأشهر، يعني مساعدة إيران للبنان بمئات ملايين الدولارات، في مقابل الحصار الأميركي الخانق لها.





أزمة الوقود تتفاعل

وبعيداً عن العرض الإيراني، تبدو "أزمة الثقة" بالدولة اللبنانية إلى تمدّد، مع فشل ثلاث مناقصات لشراء ‏المازوت، وإعلان وزير الطاقة ريمون غجر أمس عن استدراج عروض جديدة لشراء 60 ألف طن من "الديزل".

‏وإذا كانت أزمة الاعتمادات هي الذريعة أمام شركات النفط لعدم المشاركة في المناقصات، فإن أكثر من مصدر في ‏سوق النفط، أكد لـ"الأخبار" أن المادة لم تنقطع لدى الشركات في مراكز التخزين، وأن ما يحصل هو عمليّة ‏ابتزاز بهدف الحفاظ على أرباح أعلى.

ويقول أحد الخبراء، إن الشركات لا مصلحة لها ببيع المازوت للمحطات، ‏بل هي تبحث عن زبون يدفع سعراً أعلى من السعر الرسمي، لذلك "يخلقون وسيطا بينهم وبين المحطّات". فما إن ‏تصل باخرة المازوت (ما بين 30 أو 35 مليون ليتر)، حتى تسارع الشركات في الأيام الخمسة الأولى للشراء من ‏منشآت النفط بالسعر الرسمي، ثم تسيطر على الأسعار وتوقف تزويد المحطات بالديزل، وتبيعه للوسطاء ليبيعوه ‏في السوق السوداء، وبسعر أعلى بنحو 25% من السعر الرسمي، ويتلاعبون بالفواتير.

وكذلك الأمر بالنسبة ‏للتهريب إلى سوريا، إذ إن الشركات نفسها، تفضّل البيع للمهرّبين إلى السوق السورية السوداء، مستفيدين من الدعم ‏اللبناني للمنتج والتهرّب من الضريبة السورية.

ورغم أن عمليات التهريب على الحدود اللبنانية - السورية تراجعت، إلا أن الشركات لا تزال تحاول القيام بعمليات محدودة طمعاً بمبالغ مالية إضافية. ويقول الخبير ‏إن "المشكلة ليست بالاستيراد، بل في المراقبة والتوزيع. لماذا لا يحصون ماذا يوجد في المنشآت وماذا وزّعوا ‏ويوزّعون؟ ولماذا لا تتمّ الاستعانة بأرقام الجمارك الموجودة في كل منشأة وتسجّل كل ليتر يدخل ويخرج؟".‎

خلال جلسة لجنة الطاقة النيابية، أكّد غجر أن سفينتين ستصلان لبنان (واحدة من المفترض أنها وصلت أمس)، ‏وواحدة في الخامس من تموز، تكفي حتى 30 تموز.

ومن الآن وحتى الأول من آب، يجري الحديث عن آليتين ‏لشراء الكميّات الجديدة.

الأولى، هي أن يقوم مصرف لبنان بفتح اعتمادات معزّزة للشركات، أي مدعمة بضمانة ‏بنك أوروبي أوّل، كي تثق الشركات بأنها ستحصل على أموالها، أو عبر خيار يسمّى ‎ spo، أي شراء المواد من ‏بواخر موجودة أصلاً في البحار. وكلا الخيارين دونهما عوائق، عدا أن أنهما لا يحلّان المشكلة طالما أن الشركات ‏لا تخضع للرقابة وتتمتّع بالحماية لتقوم بالاحتكار ورفع الأسعار بطريقة احتيالية عبر الوسطاء، لفرض تعديل ‏الأسعار كأمر واقع في مقابل السعر الرسمي، وفق صحيفة "الأخبار".