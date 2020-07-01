هذه توقعات صندوق النقد لأسعار النفط

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط ما بين 40 و45 دولارا للبرميل، مشيراً إلى أن تطورات إيجابية قد ترفعه إلى 50 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما يشير إلى تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وزاد خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 41.58 دولار للبرميل بعدما فقد أكثر من 1% يوم الثلاثاء. وزاد الخام الأميركي 35 سنتا ما يوازي 0.9% إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

إلى ذلك، قال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "يحرص المستثمرون على متابعة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستتفق مع أو تؤكد بيانات معهد البترول الأميركي، مما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا".

كما دعم الأسعار انخفاض إنتاج أوبك من النفط لأدنى مستوى له في عقدين في يونيو.

وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يومياً في المتوسط ​​في يونيو، بانخفاض 1.92 مليون برميل يومياً عن الرقم المعدّل لشهر مايو.