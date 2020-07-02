وزير الطاقة الروسي: سوق النفط قد تواجه نقصاً في الخام

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن سوق النفط العالمية قد تصل إلى التوازن بين العرض والطلب وقد تواجه نقصا في الخام في يوليو.

وأضاف أن الاستثمارات في قطاع الطاقة العالمي ستنخفض بواقع الثلث في العام الجاري، مشيرا إلى أن تعافي الاستهلاك إلى معدلات ما قبل أزمة فيروس كورونا ليس متوقعا قبل نهاية 2021، وأن وقوع موجة ثانية من فيروس كورونا قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وعوضت خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة، إذ فاق أثر الانخفاض الحاد في مخزونات الخام القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتجدد إجراءات عزل عام في كاليفورنيا والتي قد تعطل تعافي الطلب على الوقود.

موضوع يهمك أظهرت بيانات لتتبع السفن أن صادرات فنزويلا من النفط هوت في يونيو إلى أدنى مستوى منذ عام 1943 بعد أن أبحرت ست ناقلات إلى... هبوط صادرات فنزويلا النفطية لأدنى مستوى في 77 عاماً طاقة

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً بما يوازي 0.6% إلى 40.07 دولار للبرميل، لتضاف الزيادة إلى ارتفاع نسبته 1.4% أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتاً بما يوازي 0.6% إلى 42.28 دولار للبرميل إثر صعود بلغ 1.8% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين مع تعزيز شركات التكرير لإنتاجها وتراجع الواردات.