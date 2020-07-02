"إكسون" تحذر من خسارة ربع سنوية "كئيبة"

قالت إكسون موبيل في إشعار تنظيمي، اليوم الخميس، إن أعمالها لإنتاج النفط والغاز والتكرير ستتكبد خسائر تشغيلية في الربع الثاني من العام، ممهدة بذلك لخسارة ربع سنوية جديدة هذا العام.

وأسعار النفط منخفضة 35% منذ يناير/كانون الثاني، إذ تُقلّص جائحة كوفيد-19 الطلب وتجبر تخمة عالمية المنتجين على تقليص الإمدادات على نطاق واسع.

وأعلنت رويال داتش شل وبي.بي عن تخفيضات إنفاق هائلة وتقليص قيمة أصول بسبب تراجع الأسعار.

موضوع يهمك شدد بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لشركة "رويال داتس شل" على أن الشركة لن تصغي للعقوبات الغربية، وأبلغ بن فان... شركة شل: لن نلتزم بعقوبات أميركا وسنتوسع في روسيا شركات





وتواجه إكسون خسارة فصلية قدرها 2.3 مليار دولار بما يعادل 57 سنتا للسهم، وفقا لتقديرات من رفينيتيف آي.بي.إي.اس. وستكون هذه هي الخسارة الثانية هذا العام بعد تكبد 610 ملايين دولار في الربع الأول. وتصدر النتائج في 31 يوليو/تموز.



ولا يشير إشعار إكسون إلى خفض قيمة أصول. وكانت شل كشفت عن خفض قيمة يصل إلى 22 مليار دولار وبي.بي عن خفض يصل إلى 17.5 مليار.

وقالت جنيفر رولاند، المحللة لدى إدوارد جونز، إن الربع الثاني سيكون "كئيبا" لجميع الشركات بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وهوامش التكرير والإنتاج.

وكانت إكسون خفضت الإنتاج بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا في الربع الماضي وقلصت الإنفاق الرأسمالي 30 بالمئة، وتركز جزء كبير من ذلك في نشاط النفط الصخري.

وأسهم الشركة منخفضة 38% هذا العام.