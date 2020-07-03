أسعار النفط تتراجع مع تجدد مخاوف الطلب العالمي

تراجع النفط لأقل من 43 دولارا للبرميل إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود، لكن الخام لا يزال يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من انخفاض المعروض وزيادة المؤشرات على التعافي الاقتصادي.

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، وهو رقم يومي قياسي عالمي جديد بالنسبة للجائحة. ويشير ارتفاع عدد الحالات إلى أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة، الذي شهد قفزة في يونيو حزيران، قد يعاني تراجعا.

وقالت لويز ديكنسون من ريستاد إنرجي "إذا تواصل هذا الاتجاه، فالطلب على النفط بالمنطقة في خطر".

ونزل خام برنت 38 سنتا، أو ما يعادل 0.9% إلى 42.76 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو ما يوازي 1.1% إلى 40.21 دولار.

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "السوق باتت واثقة على نحو متزايد في أن تخفيف القيود على السفر والأنشطة سيعزز الطلب على النفط الخام، لكن تقدم الجائحة يهدد بعرقلة هذا التعافي".

وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة، إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة في الرابع من يوليو تموز حيث من المتوقع أن يتحرك العديد من الأميركيين على الطرق.

وأضاف إيه.إن.زد ريسيرش "تعافي الطلب على البنزين سيتوقف عن التقدم حتى يتحسن الاقتصاد الأميركي".

وأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو.