مكسب أسبوعي 4% لخام برنت رغم مخاوف كورونا

تراجع النفط لأقل من 43 دولارا للبرميل إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

لكن الخام يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من انخفاض المعروض وزيادة المؤشرات على التعافي الاقتصادي.

موضوع يهمك أعلنت شركة آبل عن ميزة Car Key في نظامي (iOS 14) و(iOS 13) خلال مؤتمر المطورين السنوي، كما أعلنت الشركة عن العديد من... كيف تعمل ميزة Car Key الجديدة؟ ومتى ستتمكن من استخدامها؟ تكنولوجيا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم يومي قياسي عالمي جديد بالنسبة للجائحة.

يشير ارتفاع عدد الحالات إلى أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة، الذي شهد قفزة في يونيو حزيران، قد يعاني تراجعا.

وقالت لويز ديكنسون من ريستاد إنرجي "إذا تواصل هذا الاتجاه، فالطلب على النفط بالمنطقة في خطر".

ونزل خام برنت 38 سنتا، أو ما يعادل 0.9% إلى 42.76 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أو ما يوازي 1.1% إلى 40.21 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد عن 2% الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأميركية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. ولا يزال برنت متجها لتحقيق مكسب أسبوعي 4%.

صعد برنت لأكثر من مثليه من قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل الذي بلغه في أبريل نيسان، وذلك بدعم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وتقلص المعروض بعد اتفاق خفض غير مسبوق للمعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+.

ومما عزز الآمال في التعافي، خلص مسح خاص إلى أن قطاع الخدمات الصيني نما بأسرع وتيرة في أكثر من 10 سنوات في يونيو حزيران.

ونزل إنتاج أوبك النفطي في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياته في عقود، وانخفض إنتاج روسيا لقرب المستهدف له في إطار أوبك+.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي في تقرير إن الأسعار تدعمت أيضا بطلب إفلاس من شركة النفط الصخري الأميركية الرائدة تشيزابيك إنرجي، وهو ما يزيد توقعات انخفاض الإنتاج.

وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة، إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة في الرابع من يوليو تموز.