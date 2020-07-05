ما الذي سيدفع النفط فوق 45 دولاراً؟

أكد ناشر مجلة ميس الأسبوعية، الدكتور صالح سعادة الجلاد، أن سوق النفط تتبع التوقعات الآن، متأثرة عبر العقود الآجلة، بتحديات فرضها الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

موضوع يهمك أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "القلعة" للاستشارات المالية، خلال الربع الأول من 2020، نمو إيرادات الشركة بنسبة... 10.4 مليار جنيه إيرادات "القلعة" المصرية بالربع الأول شركات

واعتبر الجلاد في مقابلة مع "العربية" أن استقرار سعر النفط، باتجاه الـ 45 دولارا وما فوق، يعتمد على السياسة التي سعت لها السعودية، في خفض الإنتاج العالمي.

وأشار إلى المفاجأة التي فرضتها جائحة كورونا، من غلق قطاعات الطيران والحركة التجارية وغيرها.

وقال إن السعودية وروسيا، في حال عزمتا المضي على الحزم في ضبط الالتزام في التخفيضات، فإن السوق النفطية تأخذ هذا المنحى بعين الاعتبار بصورة إيجابية.

وأضاف أن الارتفاع المباشر، يستند إلى توقعات مستقبلية لها دور مهم في ضوء تطورات جائحة كورونا.