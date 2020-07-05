عُمان توقع اتفاق تنقيب لمنطقة الامتياز 58 مع تيثيز أويل

قالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر إن السلطنة وقعت اتفاقية للتنقيب عن النفط بمنطقة الامتياز رقم 58 مع شركة تيثيز أويل.

كانت عمان قد أعلنت في يناير الماضي أن جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز أسفرت عن استكشافات جديدة من النفط والغاز مما يعزز من احتياطات السلطنة.

وقالت وزارة النفط والغاز إنه تم تحديد استكشافات في مناطق الامتياز المنطقة 3 التي تقع تحت إشراف شركة سي سي ينرجي ديفيلوبمنت، والمنطقة 6 التي تقع تحت إشراف شركة تنمية نفط عمان، المنطقة 6 والمنطقة 53 اللتان تقعان تحت إشراف شركة اوكسيدنتال عمان لتضيف مخزونا إضافيا جديدا في احتياطيات السلطنة من النفط والغاز، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأضافت الوزارة أن شركات الاستكشاف ستبدأ العام الحالي معظم أعمال الحفر والاختبارات لشواهد بترولية محتملة وتكوينات جيولوجية تم تحديدها، وسيتم الإعلان عن طبيعة هذه الاستكشافات إذا أسفرت أعمال الحفر والاختبارات عن نتائج إيجابية.

وأشارت إلى أن هنالك اتفاقيات قادمة في هذا العام وهي حالياً في الإجراءات النهاية قبل التوقيع عليها، والتي تستهدف مشاريع استخلاص الغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى مناطق الامتياز التي تم طرحها في جولات تسويق مناطق الامتياز للعام 2019.

وأضافت الوزارة أن قطاع النفط والغاز حقق تقدماً ملموساً ومستمراً في مجال القيمة المحلية منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحلية إلى ما فوق 40% في عام 2018، وذلك نتيجة للجهود المضنية التي بذلها القطاع من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي وتطوير وتنويع قاعدة السلع والخدمات المحلية، فضلاً عن تنمية الكوادر الوطنية التي ساهمت في رفع نسبة التعمين في القطاع، ومع التطلع إلى المستقبل، تلتزم وزارة النفط والغاز بالتعاون مع الشركات المشغلة بتكثيف الجهود في هذا الجانب لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في رفع نسبة القيمة المضافة بواقع 2% سنوياً.