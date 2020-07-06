أرامكو ترفع أسعار البيع الرسمية للنفط في أغسطس

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في بيان اليوم الاثنين، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف خلال شهر أغسطس في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوقط متوسط عُمان/دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وزاد سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال.

موضوع يهمك ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 4 أشهر، نظرا لارتفاع أسعار البيع... للمرة الأولى في 4 أشهر.. سعر سلة نفط أوبك يتجاوز 40 دولاراً طاقة

وكانت مجموعة أوبك بلس قد اتفقت في أبريل على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو/‏ أيار ويونيو/‏ حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو/‏ تموز إلى ديسمبر/‏ كانون الأول.

لكن المجموعة اجتمعت الشهر الماضي واتفقت على تمديد خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو.