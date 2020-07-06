برنت فوق 43 دولاراً بدعم شح الإمدادات

تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ ارتفع خام برنت، مدعوما بشح الإمدادات، بينما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة.

وزاد برنت 41 سنتا بما يعادل 1% إلى 43.21 دولار للبرميل بعدما صعد 4.3% الأسبوع الماضي، في حين انخفض الخام الأميركي أربعة سنتات أو 0.1% عن سعر التسوية السابق يوم الخميس. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو.

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ومع زيادة حالات الإصابة بكورونا في 39 ولاية أميركية، أظهر تعداد رويترز للإصابات أن 15 ولاية منها سجلت زيادات قياسية في حالات الإصابة المؤكدة في أول أربعة أيام من يوليو.

وقال هوي لي الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة "سيكون هناك تراجع للطلب نوعا ما إذا استمرت زيادة الحالات لأن الناس سيلزمون منازلهم. وتيرة تعافي الطلب الأميركي لن تكون بالقوة المتوقعة".

وقال المحللون في بنك آى.ان.جي إن البيانات من عدة مدن في الولايات المتحدة لا تظهر حتى الآن أي تراجع كبير للحركة على الطرق من أسبوع لآخر.

وقالوا في مذكرة "سنحصل على صورة أوضح لتأثير تشديد القيود في عدة ولايات على الطلب على البنزين من تقرير إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع".