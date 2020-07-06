روسيا.. توقعات بانخفاض طاقة تكرير النفط المتوقفة 11.5%

أفادت بيانات رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع انخفاض طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا بنسبة 11.5% إلى 2.061 مليون طن في أغسطس/آب من يوليو/تموز.

وروجعت بيانات يوليو تموز بالزيادة، لترتفع 6% تقريبا عن خطة سابقة وتصل إلى 2.328 مليون طن.



وبلغت الطاقة المتوقفة 3.797 مليون طن في يونيو حزيران، بانخفاض 155 ألف طن عن خطة سابقة.

وعبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في 17 يونيو الماضي، عن تفاؤله بتعافي الطلب العالمي على النفط، مؤكداً أن التعاون بين روسيا والسعودية سيستمر.

وقال الوزير الروسي لتلفزيون "بلومبرغ" إن نسبة الامتثال لاتفاق أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط عند 89%.

وقال نوفاك إن السعر الحالي للنفط فوق 40 دولارا للبرميل مناسب لروسيا، لأن البلاد تستهدف في الميزانية سعرا عند 42.50 دولار للبرميل.

وذكر أن سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل مريح بالنسبة لروسيا.

وأضاف أننا نحتاج إلى أن نراقب تطورات الوضع في سوق النفط، مؤكداً أن روسيا تمتثل لاتفاق أوبك+ بنسبة 100%.