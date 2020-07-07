أنغولا اتفقت مع أوبك على الالتزام بخفض إنتاج النفط

قال مصدران في أوبك إن أنغولا اتفقت مع أوبك على الالتزام التام باتفاق عالمي لخفض الإمدادات وستعوض إفراطها من قبل في الإنتاج من خلال خفض كميات أكبر بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول.

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كانت مجموعة أوبك+ المؤلفة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول متحالفة معها على رأسها روسيا قد اتفقت على خفض إنتاج النفط، اعتبارا من مايو أيار بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، وهو حجم قياسي، وذلك بعد بددت جائحة فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي على النفط.

ومن المقرر الآن أن يستمر العمل بالتخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو تموز قبل أن يتقلص حجمها إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر كانون الأول.

لكن بعض أعضاء أوبك، ومن بينهم أنغولا لم يلتزموا بالكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها منذ مايو أيار.

وقال المصدران لرويترز إن أنغولا متعهدة الآن بتحسين مستوى التزامها بحصتها الإنتاجية وتعويض إفراطها في الإنتاج خلال مايو أيار ويونيو حزيران عن طريق خفض المزيد في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.