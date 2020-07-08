رويترز: منع الناقلة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدر الليبي

نقلت وكالة "رويترز" أن حرس المنشآت النفطية يمنع الناقلة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدر الليبي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنها مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي والسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من خزانات.



وحثت المؤسسة جميع الأطراف الليبية على دعمها وطالبت من وصفتهم بأنهم "المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة" بمغادرة الميناء على الفور.

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وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون، وصلت الناقلة دلتا أوشن سويز ماكس إلى الميناء في الخامس من يوليو تموز وظلت هناك منذ ذلك الحين.



وذكر مصدر شحن ومصدر تجاري أن الناقلة مستأجرة من شركة يونيبك التجارية.

وقال مصدر تجاري آخر إنها قد تحُمل في مصر في نهاية الأمر إذا فشلت في التحميل في ليبيا.



ولفت أحد المصادر إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بمحاولات أخرى لتحميل الخام من خزانات ميناء السدر في الأسابيع الماضية لكنها لم تفلح.



ويخضع ميناء السدر وغيره من موانئ شرق ليبيا وتشمل رأس لانوف والبريقة والزويتينة والحريقة لحالة القوة القاهرة منذ يناير كانون الثاني بسبب إغلاق فرضته قوات متمركزة في شرق ليبيا.