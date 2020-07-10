وكالة الطاقة: الطلب على النفط يتعافى في 2020.. سيرتفع 400 ألف برميل يوميا

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020 اليوم الجمعة لكنها حذرت من أن انتشار كوفيد-19 يشكل خطرا على التوقعات.

وزادت الوكالة التي مقرها باريس توقعها إلى 92.1 مليون برميل يومياً، بارتفاع 400 ألف برميل يومياً عن توقعها الشهر الماضي، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع في الربع الثاني.

وأضافت الوكالة أن انخفاض الطلب في الربع الثاني من 2020 كان أقل حدة مما كان متوقعاً. وأن الطلب في 2021 سيقل 2.6 مليون برميل يومياً عن مستوى 2019، وطلب وقود الطائرات والكيروسين سيشكل 75% من الانخفاض.

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وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "بينما أحرزت سوق النفط تقدما بلا شك، وفي بعض الدول، تسارع عدد حالات كوفيد-19 تذكير يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد" تميل إلى الجانب النزولي.



وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في مشتقات الوقود في مايو ويونيو وأيضاً يوليو على الأرجح.

وأضافت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط انخفض 2.4 مليون برميل يومياً في يونيو لأدنى مستوى في 9 سنوات عند 86.9 مليون برميل يومياً.

وعلى جانب الإمدادات، قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، سجلوا معدل امتثال بنسبة 108% باتفاقهم لكبح الإنتاج.



وأثرت التخفيضات المدفوعة بالسوق على منتجين آخرين، على الأخص الولايات المتحدة، رغم أن من المتوقع أن تتعافى الإمدادات الأميركية بوتيرة بطيئة في النصف الثاني من 2020 بينما قد يضيف رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات الخام الليبي كمية إضافية قدرها 900 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية بحلول نهاية العام.