بعد محو 95% من الصادرات.. طهران تعتزم تطوير صناعة النفط

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، في كلمة نقلها التلفزيون السبت إن إيران عازمة على تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.

وقال زنغنه "لن نستسلم تحت أي ظروف... علينا زيادة قدرتنا حتى نتمكن عند الضرورة وبقوة كاملة من دخول السوق واستعادة حصتنا السوقية".

وتتراوح صادرات إيران النفطية من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا، هبوطا مما يربو على 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان 2018.

ويمثل هذا الرقم محاصرة أكثر من 95% من صادرات إيران النفطية بسبب العقوبات الأميركية.

ويرجع ذلك للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في 2018 بعد أن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وتراجع إنتاج إيران من النفط الخام إلى النصف ليصل إلى نحو مليوني برميل يوميا.