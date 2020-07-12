"أوبك بلس" تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك بلس، لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، عن مسؤولين في المنظمة.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء أوبك الرئيسيين وروسيا من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية"، إن اتفاق أوبك منذ حدوثه قضى بأن تكون المرحلة الأولى من التخفيض حوالي 9.7 مليون برميل من أوبك بلس، وجرى تمديدها إلى يوليو لمدة شهر.

وأضاف أن التخفيض سيكون 7.7 مليون برميل للفترة بين مطلع أغسطس إلى نهاية ديسمبر 2020، ولكن العديد من الدول مثل العراق ومنتجين من إفريقيا ستقوم بتخفيضات أكبر من المتوقع بسبب أنها لم تتمكن من تحقيق نسبة الالتزام إلى 100% في المرحلة الماضية من الاتفاق.

وتوقع أن يكون مقدار التخفيض أكبر بسبب رغبة عدد من الدول في زيادة التزامها ما يوفر دعما للاتفاق، مشيراً إلى أهمية هذا الواقع في التأثير إيجابيا على الأسعار، بجانب التأثيرات للمستويات الحالية من المخزونات النفطية في أميركا.

وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت تقديرات من كبلر التي تتبع شحنات النفط أن أوبك خفضت صادرات الخام بواقع 1.84 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، مقارنة مع مستويات مايو أيار، إذ تعكف على تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.

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وقالت كبلر إن صادرات أوبك من الخام بلغت في المتوسط 17.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وشكلت الصادرات السعودية قرابة نصف التراجع على أساس شهري، لتنخفض بمقدار 979 ألف برميل يوميا.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض قياسي لإنتاج النفط قدره 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو أيار لتعويض أثر انخفاض الأسعار والطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وخلص مسح أجرته رويترز قبل أسبوعين إلى أن إنتاج أوبك تراجع 1.92 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.