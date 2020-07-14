أرامكو: إنجاز 60% من مدينة الملك سلمان للطاقة

أكد رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، إنجاز 60% من مدينة الملك سلمان للطاقة، متوقعا انتهاء المرحلة الأولى العام المقبل.

وقال الناصر خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية للحديث عن أثر فيروس كورونا على سير الأعمال والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، إن 40% من مجمع الملك سلمان للخدمات والصناعات البحرية قد أنجز أيضا باستثمارات 5 مليارات دولار.

وشرح أن الاستثمارات في مدينة الملك سلمان للطاقة بلغت 3.5 مليار دولار وبمساحة 50 مليون كيلومتر مربع، وقد قامت الحكومة باستثمار 1.6 مليار دولار بالبنية التحتية للمدينة، فيما تقدر العائدات للاقتصاد من المدينة بـ 6 مليارات دولار.

وقال إن مدينة الملك سلمان للطاقة تستهدف إيجاد 100 ألف وظيفة خلال 15 سنة.

وأوضح أن استكمال مجمع الملك سلمان للخدمات والصناعات البحرية سيكون في 2022، مؤكداً أهمية هذا المجمع للمملكة ولدول المنطقة، بوصفه الأكبر، ويمكنه تصنيع الناقلات ومنصات الحفر والمنصات العائمة والسفن محليا، وتقديم خدمات الصيانة لها.

وعلى صعيد الشركات العالمية، أشار الناصر إلى إنجاز أول مشروع داخل مدينة الملك سلمان للطاقة، وهو مركز شلمبرجير الشرق الأوسط الذي اكتمل، موضحا أن هناك شركات كثيرة تستثمر في المدينة، ومن بين أكبر المشاريع فيها مشروع تطوير حقول النفط باستثمار 1.8 مليار ريال.