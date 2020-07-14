أوبك: الطلب العالمي على النفط يتجه لزيادة قياسية في 2021

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط 8.95 مليون برميل يوميا في 2020 بتراجع 9.07 مليون برميل يوميا مقارنة مع التقرير السابق.

ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على نفطها في 2020 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا إلى 23.8 مليون برميل يوميا، وذلك خلال تقرير صدر اليوم.

وقالت إن إنتاجها واصل الانخفاض في يونيو بمقدار 1.89 مليون برميل يوميا إلى 22.27 مليون برميل يوميا، ومعدل الامتثال بلغ ما يزيد عن 100%.

توقعات 2021

وتتوقع ارتفاع الطلب على نفطها في 2021 بمقدار 6 ملايين برميل يوميا إلى 29.8 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن توقعها لعام 2021 يفترض عدم تحقق مخاطر على الجانب النزولي مثل توتر تجاري أو مستويات دين مرتفعة. أوبك تتوقع تعافي الطلب على النفط في 2021 لينمو بأعلى مستوى على الإطلاق عند 7 ملايين برميل يوميا.

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الإمدادات خارج المنظمة

وأشارت إلى أنه من المتوقع في 2020 انخفاض الإمدادات النفطية من خارج المنظمة 3.26 مليون برميل يوميا من تقدير سابق بانخفاض 3.23 مليون برميل يوميا.

وتتوقع نمو إنتاج السوائل من خارج المنظمة 0.92 مليون برميل يوميا بسبب أميركا والبرازيل والنرويج وكندا.

وتوقعت المنظمة نمو الإنتاج الأميركي 0.24 مليون برميل يوميا في 2021 مقابل انخفاض 1.37 مليون برميل يوميا في 2020 ونمو 1.7 مليون برميل يوميا في 2019.

وقالت إن مخزونات النفط بالدول المتقدمة زادت 29.9 مليون برميل في مايو إلى 3.167 مليار برميل، بزيادة 210 ملايين عن متوسط خمس سنوات.