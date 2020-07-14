وزير الطاقة السعودي يشيد بتحسين العراق مستوى امتثاله بخفض الإنتاج

أشاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بمواصلة العراق تحسين مستوى امتثاله بحصته في خفض إنتاج النفط، مشيراً إلى أن نسبة امتثال بغداد وصلت إلى 90% في يونيو.

من جهته أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، تحقيق الامتثال الكامل بحلول شهر أغسطس.

وفي نفس السياق، أكد وزير الطاقة السعودي على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ بحصص الخفض المحددة لها للتعجيل بعودة التوازن إلى سوق النفط، مشيراً إلى تأكيد وزير الطاقة النيجيري على التزام بلاده التام باتفاق أوبك+.

وكان وزير الطاقة السعودي ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري قد بحثا متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، وسير تنفيذ اتفاقية أوبك بلس.

موضوع يهمك أكدت هيئة دبي للطيران المدني عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها بشأن إجراءات السفر إلى دبي والتي تتداولها بعض الصحف والمواقع... هيئة الطيران: فحص كورونا غير إلزامي لجميع زائري دبي سياحة وسفر

من جانبه، أكد الوزير النيجيري التزام بلاده باتفاق أوبك بلس، موضحاً أن بلاده تُدرك أن التزامها الحالي بحصتها من الخفض لا يزال دون مستوى الالتزام التام، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية التي تراقب السوق، مؤكّداً أن نيجيريا سترفع مستوى التزامها إلى 100%، مع التزامها بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو. وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، من جهود باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي أقرها الاتفاق، يصب في صالح تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والتعجيل بتحقيق توازنها.