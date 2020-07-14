"مورغان ستانلي" يرفع توقعاته لخام برنت إلى 40 دولاراً للبرميل 

رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت للربع الثالث من هذا العام من 35 دولاراً إلى 40 دولاراً للبرميل.

وقام البنك برفع توقعاته لخام نايمكس بـ 5 دولارات إلى 37.5 دولار للبرميل.

وتوقع مورغان ستانلي أن يتحسن الطلب على النفط، إلا أنه أشار إلى أنه ما زال هشا ومن غير المرجح أن يتجاوز مستوياته السابقة على جائحة فيروس كورونا حتى نهاية عام 2021.

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يأتي ذلك في الوقت الذي رفع فيه غولدمان ساكس، الأسبوع الماضي، توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، وقال في مذكرة بحثية، إنه يتوقع أن يصل سعر خام برنت لعام 2020 إلى 40.51 دولار للبرميل.

وتوقع أيضا أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 36.88 دولار للبرميل.

وخفض البنك الأميركي توقعاته لسعر الغاز في هنري هب إلى دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وخلال الشهر الماضي، رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من 37 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولارا.

كما رفع توقعاته لخام برنت في 2021 إلى 50 دولارا، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 47 دولارا للبرميل.

أما لتوقعات 2022، فعدل بنك أوف أميركا توقعاته لخام برنت في 2022 إلى 55 دولارا للبرميل من 50 دولارا، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 50 دولارا للبرميل.