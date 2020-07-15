موجة كورونا ثانية قد تهبط بطلب النفط 11 مليون برميل

أظهر بحث لمجموعة أوبك+ بحسب "رويترز" أن "موجة قوية" ثانية لفيروس كورونا قد تؤدي إلى هبوط الطلب على النفط في 2020 بمقدار 11 مليون برميل يومياً، مقارنة مع انخفاض قدره 9 ملايين برميل يومياً في التوقعات الحالية.

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وزادت أسعار النفط مكاسبها بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تظهر هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأميركا زادت بمقدار 126 ألف برميل الى 656.15 مليون برميل.

وأوضحت أن مخزونات البنزين في أميركا انخفضت3.1 مليون برميل إلى 248.54 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما قالت إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت 7.5 مليون برميل إلى 531.69 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أن مجموعة دول أوبك+ ستعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 18 أغسطس.

وقالت الوكالة إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ وافقت على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءا من أغسطس.

من جهته قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية بعد الصدمات التي شهدتها أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف بيرول أن من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.