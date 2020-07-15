برنت فوق 43 دولاراً بعد هبوط حاد بالمخزونات الأميركية

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء إثر تراجع حاد في مخزونات الخام الأميركية فيما تترقب السوق الخطوات المقبلة من اجتماع مرتقب في وقت لاحق اليوم بشأن المستوى المستقبلي لتخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.5% ليصل سعر البرميل إلى 43.12 دولار فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.6% إلى 40.52 دولار للبرميل.

تخفيضات أوبك+

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون معا ما يعرف بمجموعة أوبك+، إن امتثالهم للتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها بلغ 107% في يونيو.



ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية لأوبك+ اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يومياً.



وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة قياسية بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.



وهذا هو أول تقرير تصدره أوبك لتوقعاتها بشأن أسواق النفط للعام المقبل. وقالت إن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021 مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

المخزونات الأميركية

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو إلى 531 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 548 ألف برميل.

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وهبطت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 643 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار ثلاثة ملايين برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.5 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 779 ألف برميل يومياً.

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد نشر بيانات معهد البترول ليصل خام برنت إلى 43.06 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 40.48 دولار للبرميل.