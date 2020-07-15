وزير الطاقة السعودي: خفض إنتاج أوبك+ 8.2 مليون برميل بأغسطس

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أوبك+ تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط، إذ من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط.

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وأشار الوزير إلى أن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يومياً بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان، التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.

وأوضح أن تخفيضات النفط الفعلية في أغسطس ستتراوح من 8.1 مليون إلى 8.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن أوبك+ ستجري في ديسمبر 2020 مراجعة للفترة الزمنية التي ستستمر فيها تخفيضات النفط، معتبراً أن أسعار الخام الحالية ليست إيجابية لصناعة النفط.

من جهة أخرى صرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الصادرات السعودية لن تزيد في أغسطس، حيث سيجري استهلاك الإنتاج الإضافي محليا.

ووافقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ على توصيات لتخفيف التخفيضات الإنتاجية بدءا من أغسطس.

من جانبه، قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي إن التخفيف المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك+ اعتباراً من أغسطس إلى 7.7 مليون برميل يوميا مبرر ويتماشى مع اتجاهات السوق.

وأوضح الوزير الروسي أن الطلب العالمي على النفط انخفض 10 ملايين برميل يوميا في المتوسط في يوليو، معتبرا أن تخفيف تخفيضات إنتاج النفط لن يؤدي إلى زيادة في صادرات الخام.

وقال إن روسيا ستزيد إنتاجها من النفط بحوالي 400 ألف برميل يوميا بدءا من أغسطس.

وأضاف نوفاك أن الطلب على النفط يتعافى بعدما بلغ في أبريل أقل مستوياته بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

بدوره المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية بعد الصدمات التي شهدتها أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف بيرول أنه من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول أربعين دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.