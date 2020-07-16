هذه تفاصيل اتفاق أوبك+ حول تقليص التخفيضات

بعد نجاح جهود مجموعة أوبك بلس في دفع أسعار النفط للارتفاع من مستوياتها الدنيا التي بلغتها في إبريل الماضي، اتفق المنتجون الكبار أمس على تقليص تخفيضات إنتاج قياسية للنفط بداية من الشهر المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا، واعتبارا من أغسطس، من المقرر أن تتقلص التخفيضات رسميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أوضح أن التخفيضات الفعلية ستكون أكبر لأن الدول التي أنتجت بشكل زائد في مايو الماضي ويونيو ستنفذ تخفيضات إضافية في أغسطس وسبتمبر للتعويض، لذا فإن إجمالي التخفيضات سيكون ما بين 8.1 مليون و8.3 مليون برميل يوميا تقريباً.

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يشار إلى أن أوبك+ تخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو، بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية بعد أن ألغى الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وقال الأمير عبد العزيز بعد اجتماع مع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إنه في ظل التحرك صوب المرحلة المقبلة من الاتفاق، فإن فائض الإمدادات الناجم عن التخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط سيتم استيعابه بفضل استمرار الطلب في مسار التعافي.

وكانت منظمة أوبك قد توقعت مؤخرا أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بمقدار سبعة ملايين برميل يومياً في 2021 بعد هبوط بواقع 9 ملايين برميل يوميا هذا العام. لكن المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا تضغط بشكل كبير على السوق، إذ تتوقع أوبك بلاس أن موجة ثانية قوية قد تفاقم هبوط الطلب إلى 11 مليون برميل يومياً هذا العام.