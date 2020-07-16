وزير الطاقة السعودي للعربية: اتفاق خفض الإنتاج قد يُمدد أكثر من عامين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السوق النفطية لم تخرج من نفق كورونا حتى الآن.

وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" أنه ما زال أمامنا إجراءات ستمستمر خلال الفترة المقبلة.

وقال "كجزء من منظومة التعافي حتى يزول الوباء قررنا أن يكون هناك اجتماع شهري من قبل هيئة مراقبة سوق النفط.

موضوع يهمك بعد نجاح جهود مجموعة أوبك بلس في دفع أسعار النفط للارتفاع من مستوياتها الدنيا التي بلغتها في إبريل الماضي، اتفق المنتجون... هذه تفاصيل اتفاق أوبك+ حول تقليص التخفيضات طاقة

"الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022، وبالاتفاق نص صريح على أنه سيكون هناك اجتماع في ديسمبر للنظر في تمديد الاتفاق حتى 2022".

وقال إنه شعر بعد اجتماع أوبك+ في 6 مارس بأسى كبير، مشيرا إلى أن تلك الليلة كان صعبة بعد الخروج بلا اتفاق.

وتابع: "سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين.. التعاون الذي توصلنا إليه مع أوبك+ يثبت أننا اتخذنا قرارا سياديا صائبا"

وأوضح أن روسيا كان لها دورا كبيرا، ومعينة لها في تنفيذ الاتفاقية، بجانب أنها رئيس مشارك في تجمع أوبك بلس. وتابع: "من كان يصدق أن روسيا التي كانت لا تريد تخفيض 330 ألف برميل تخفض الآن 2.5 مليون برميل".

وأشار إلى أنه كان هناك اختلاف مع روسيا وليس خلافا حول آثار كورونا في السابق. وأوضح أن الإجراءات الاستباقية دائما ما تكون أقل كلفة، لأن التعامل اللاحق يكون تكلفته أكبر.

وفيما يتعلق بتعامل المملكة العربية السعودية بشأن سوق النفط بعد إجتماع مارس الماضي، قال إن القرار لم يكن سهلا، لكنه كان مدروسا.

وأشار إلى أن الجميع أدرك أن اقتصاديات السوق، في هذا التوقيت، تؤدي إلى الأسعار السالبة كما حدث في أبريل. وذكر أن المملكة، بجانب الإمارات والكويت، تمتلك الأدوات الممكنة لاتخاذ إجراءات تعيد التوجهات وتصوب القناعات.

اتفق المنتجون الكبار أمس على تقليص تخفيضات إنتاج قياسية للنفط بداية من الشهر المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا، واعتبارا من أغسطس، من المقرر أن تتقلص التخفيضات رسميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

لكن الأمير عبد العزيز بن سلمان، أوضح، في تصريحات سابقة، أن التخفيضات الفعلية ستكون أكبر لأن الدول التي أنتجت بشكل زائد في مايو الماضي ويونيو ستنفذ تخفيضات إضافية في أغسطس وسبتمبر للتعويض، لذا فإن إجمالي التخفيضات سيكون ما بين 8.1 مليون و8.3 مليون برميل يوميا تقريباً.

يشار إلى أن أوبك+ تخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو، بما يعادل 10% من الإمدادات العالمية بعد أن ألغى الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وكانت منظمة أوبك قد توقعت مؤخرا أن يتعافى الطلب العالمي على النفط بمقدار سبعة ملايين برميل يومياً في 2021 بعد هبوط بواقع 9 ملايين برميل يوميا هذا العام. لكن المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا تضغط بشكل كبير على السوق، إذ تتوقع أوبك بلاس أن موجة ثانية قوية قد تفاقم هبوط الطلب إلى 11 مليون برميل يومياً هذا العام.