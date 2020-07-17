انتعاش طلب الصين على المنتجات النفطية

أكدت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع في الربع الثاني، إذ تحسن طلب قطاعي الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام.



وقالت الإدارة الوطنية للطاقة، اليوم الجمعة، إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو 19% في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 فإنه "في الربع الثاني، تضاءل الانكماش بواقع ست نقاط مئوية".



ولم تقدم الإدارة تفاصيل استهلاك المنتجات النفطية المكررة في إحاطة صحافية قدمتها في العاصمة كشفت فيها عن التغير المئوي.



وتخفف الصين منذ أبريل بشكل تدريجي القيود على السفر داخل البلاد، واستأنفت الإنتاج الصناعي وزادت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية فور تجاوز ذروة تفشي فيروس كورونا.



وقال وانغ لينينج كبير المحللين لدى مركز الأبحاث التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية في وقت سابق من الأسبوع "استهلاك الديزل بدأ يشهد نمواً على أساس سنوي منذ أبريل والبنزين منذ يونيو. من المتوقع استمرار تعافي طلب الوقود في النصف الثاني من العام الجاري".