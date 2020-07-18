أسعار النفط تهبط مع تزايد حالات فيروس كورونا

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، إذ يضعف الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا، في حين تستعد كبرى الدول المنتجة للخام لزيادة الإنتاج.

موضوع يهمك ذكرت مصادر يونانية أن القاهرة وأثينا تقتربان من توقيع اتفاق المنطقة الحرة بينهما في المتوسط، والتي ستكتسب أهمية في صد... القاهرة وأثينا تقتربان من اتفاق المنطقة الحرة في المتوسط اقتصاد

وأعلنت الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 75 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 الخميس الماضي، وهو رقم يومي قياسي. وأعلنت إسبانيا وأستراليا عن أكبر قفزة يومية في الحالات لديهما في أكثر من شهرين، وواصلت الحالات الارتفاع في الهند والبرازيل.

تعافى الطلب على الوقود بشكل كبير من هبوط بنسبة 30% في أبريل نيسان بعد أن قيدت الدول حول العالم التحركات وأوقفت أنشطة الأعمال. لكن الاستهلاك لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة وتعود مشتريات الوقود للانخفاض مع تزايد الإصابات.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا إلى 40.59 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على كلا الخامين عن الأسبوع الماضي.

وانخفض الخامان القياسيان 1% الخميس بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميا والتي طُبقت في وقت سابق من العام الجاري بواقع مليوني برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس آب.

وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، قلصت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وقال محللون لدى ريموند جيمس "نشاط الحفارات الأميركية سيعاود الارتفاع بعد اقترابه من 250 حفار أو ربما بعد المستويات الحالية". ويتوقعون أن يبلغ متوسط عدد الحفارات 270 في النصف الثاني من 2020.