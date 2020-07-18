نوفاك يستبعد تغير سعر النفط بعد تخفيف قيود أوبك+

أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قال يوم الجمعة إنه لا يتوقع تغيرا لأسعار النفط العالمية بعد تخفيف لقيود مجموعة أوبك+ على إنتاج النفط.

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ونقلت إنترفاكس عن نوفاك القول إن أسعار النفط في نطاق بين 40 و43 دولارا للبرميل شبه متوازنة بحسب "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط، إذ يضعف الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا، في حين تستعد كبرى الدول المنتجة للخام لزيادة الإنتاج.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا إلى 40.59 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على كلا الخامين عن الأسبوع الماضي.

وانخفض الخامان القياسيان 1% الخميس، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة 9.7 مليون برميل يوميا والتي طُبقت في وقت سابق من العام الجاري بواقع مليوني برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس آب.

وبحسب بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، قلصت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وقال محللون لدى ريموند جيمس "نشاط الحفارات الأميركية سيعاود الارتفاع بعد اقترابه من 250 حفارا أو ربما بعد المستويات الحالية". ويتوقعون أن يبلغ متوسط عدد الحفارات 270 في النصف الثاني من 2020.