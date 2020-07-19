أوبك+ مقتنعة بـ 43 دولاراً لبرميل النفط.. فمتى يزيد؟

اعتبر عضو للجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، أن مجموعة دول أوبك+ تبدو مقتنعة بمستوى 43 دولاراً لبرميل النفط.

وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية" أن تأثير جائحة كورونا لم يزل يؤثر بشكل قوي على أسعار النفط، وعلى الطلب العالمي، وهذا ما تدركه مجموعة أوبك+ ولذلك قررت خفض إنتاجها حتى أبريل 2022.

وأشار إلى أن عودة الطلب على النفط ستحتاج إلى وقت، وهناك عدم يقين حيال الجائحة.

ورأى أن إنتاج النفط الأميركي قد تقلص، وسوف تركز شركات الطاقة الأميركية، المنتجة للنفط الصخري، على الكفاءة.

وقال إن هذا عامل جديد بالنسبة للنفط الأميركي، متوقعاً أن تعود شركات الطاقة الأميركية للإنتاج بطريقة مختلفة ليست بكثرة الحقن ولكن بكفاءة الإنتاج واستغلال الآبار من أجل تحقيق مبيعات أعلى.

كما اعتبر أن أسعار النفط الخام، ستبقى حتى العام 2021 في نطاق 44 – 45 دولاراً.