أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ مارس فوق 44 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا، لتسجل أعلى مستوى منذ مارس فوق 44 دولاراً للبرميل.

وسجل خام برنت 44.27 دولار للبرميل، بعد تحقيقه مكاسب بنسبة 2.26%، فيما ارتفع الخام الأميركي 2.15%، ليصل إلى مستوى 41.77 دولارا للبرميل.

كانت أسعار إغلاق الخامين في نطاق دولارين منذ بداية الشهر الجاري.

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وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية، لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن.

قال جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة "إن صعود أسعار النفط ضمن نطاق 44 دولاراً يعد إيجابياً وضمن التوقعات ومن الممكن أن نشهد انتعاشا على الطلب، وهو ما سيؤدي لارتفاع الأسعار بحدود الـ50 دولاراً لكن لا يزال أثر كورونا غير واضح، والنطاق في عام 2021 سيكون أقل من النطاق الذي شهدناة في عام 2018 و2019 بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص تبعات فيروس كورونا".

وأضاف الطائي أن هناك عوامل تبرر التفاؤل بشكل أكبر، لأن انتعاش الطلب أمر وارد بالربع الثالث والرابع لعام 2020.

وحذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط، ما يثير مخاوف بأن الطلب القوي من الصين قد يجف في الأشهر المقبلة.

وقالت يوراشيا جروب في مذكرة "رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاما يزيد كثيرا عما يمكن لمصافيها أن تعالجه".