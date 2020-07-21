الجزائر تفقد 10 مليارات دولار من إيرادات النفط في 2020

توقع وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، أن تفقد بلاده 10 مليارات دولار من إيرادات النفط والغاز خلال العام الجاري.

وقال إن إيرادات بلاده من النفط والغاز ستبلغ 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019.

وأوضح أن بلاده تعتزم نشر نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة قبل سبتمبر المقبل، مضيفا أن المستثمرين الدوليين ينتظرونه لأخذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

وافق مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان)، في مايو الماضي، على قانون جديد للطاقة، يهدف إلى إنعاش قطاع النفط والغاز في البلاد بجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

ووافق البرلمان أيضا على ميزانية 2020، التي تتضمن إصلاحات لفتح قطاعات أخرى من الاقتصاد أمام ملكية الأجانب لحصص أغلبية، حيث تعاني الجزائر من انكماش إيرادات الدولة.

ويهدف التشريعان إلى مواجهة هبوط إيرادات الطاقة. وإحجام الشركاء الأجانب لسوناطراك الحكومية للطاقة عن الاستثمار في الأعوام الماضية، حيث يشتكون من المعوقات الإدارية وشروط العقود غير الجذابة.

وترك ذلك أثرا سلبيا على البلد العضو في منظمة أوبك والمصدر للغاز، وهو ما تسبب في انخفاض حاد في إجمالي إيرادات صادرات الطاقة، التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، و94% من إجمالي إيرادات الصادرات.

وحذرت الحكومة مرارا من أن مبيعات الطاقة في الخارج ستشهد مزيداً من التراجع في الأعوام القادمة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الذي يرتفع 7% سنويا.