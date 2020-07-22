تسعير خام دبي لشهر أكتوبر بخصم 0.3 دولار للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر أكتوبر تشرين الأول بخصم 0.3 دولار للبرميل.

ويُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أكتوبر تشرين الأول في نهاية أغسطس آب لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر تشرين الأول.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات، بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.