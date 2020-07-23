برنت يقترب من 45 دولاراً.. فهل يواصل الارتفاع؟

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لكنّ ارتفاعاً غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية واستمرار زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تسببا في تثبيط تعافي الطلب على الوقود، مما حد من المكاسب.



وارتفعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، بينما تراجع الطلب على الوقود في أحدث أسبوع، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء. وتسببت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في تضرر الاستهلاك الأميركي.



وارتفع خام برنت سبع سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى 44.36 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو ما يوازي 0.2% إلى 41.98 دولار.

موضوع يهمك أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أنها حصلت على اهتمام ورغبة 37 من الشركات والتحالفات الاستثمارية... "التحلية": 37 شركة مهتمة بأعمال تخصيص محطة رأس الخير اقتصاد





وظلت الأسعار تراوح مكانها تقريباً منذ أن بلغت أعلى مستوى لها في أربعة أشهر هذا الأسبوع مدفوعة بأنباء متفائلة عن لقاح للوقاية من كورونا.



وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، وفقاً لإحصاء من رويترز وهي المرة الأولى التي تعود فيها لتخطي تلك العتبة المقبضة منذ العاشر من يونيو.



وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة 4.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يوليو لتصل إلى 536.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعاً قدره 2.1 مليون برميل.



وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز "سوق النفط اتسمت بهدوء لافت رغم الارتفاع غير المتوقع في المخزونات وتصاعد التوتر بين عملاقي التجارة الولايات المتحدة والصين".



كما تسببت بيانات اقتصادية ضعيفة صادرة عن اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، في الضغط على أسعار الخام أيضاً.



ومن المرجح أن تحدد بيانات عن ثقة المستهلكين في أوروبا تصدر في وقت لاحق اليوم مسار أسعار النفط.