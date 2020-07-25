المكسيك تستعد لإطلاق أكبر تحوط نفطي بالعالم

قالت مصادر مطلعة إن المكسيك طلبت من أكبر بنوك في وول ستريت تقديم عروض من أجل برنامجها الضخم لتحوط النفط، في حين تشهد خيارات التعامل في النفط الخام تنامياً هذا الأسبوع قبيل الصفقة العملاقة.

وقال مصدر على اطلاع مباشر بالأمر إن وزارة المالية طلبت من البنوك عروضا سعرية، مما يشير إلى بدء عملية تنفيذ التحوط.

ولم ترد الوزارة حتى الآن على طلب من وكالة رويترز للتعقيب على هذه الأنباء.

وتشتري المكسيك كل عام عقوداً مالية تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهو أضخم برنامج تحوط نفط في العالم، لحماية إيراداتها النفطية.

يتوقع مصرفيون ومسؤولون على كلا جانبي الصفقة تحوطاً أقل هذا العام لأن الخيارات المستخدمة لحماية أرباح النفط أكثر تكلفة منها في العام الماضي.

وتعرف عقود تحوط النفط، بأنها عقود مالية تحمي الدول أو الشركات التي تلجأ لهذا النوع من العقود المالية إلى حماية نفسها أمام تقلبات الأسعار، عبر عقود متعددة في أسواق النفط، والاستفادة من تباين التقلبات من سوق لآخر.