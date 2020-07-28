تراجع واردات الأردن من النفط ومشتقاته 40% في 5 أشهر

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 40% في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 611.3 مليون دينار (862.2 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الثلاثاء.



وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية مايو 2019 نحو 1.01 مليار دينار.



ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وانخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 7.6% في الربع الأول من العام الحالي إلى 511.1 مليون دينار (720.8 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وكانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية مارس آذار 2019 نحو 552.9 مليون دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني تراجع احتياطي العملات الأجنبية في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 3.5%، مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية مارس نحو 11.74 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.