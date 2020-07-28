إيني تحقق كشفاً نفطياً في الصحراء الغربية بمصر

قالت شركة "إيني" الإيطالية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها حققت كشفا نفطيا جديدا، كما بدأ إنتاج جديد في امتياز جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية بمصر.

وأضافت أنها قامت بحفر بئر جديدة قرب منشآت الإنتاج القائمة، وهي جاهزة للربط بشبكة الإنتاج.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الإنتاج من امتياز جنوب غرب مليحة بدأ منتصف عام 2019، وخلال عام واحد جرى تسريع الإنتاج ليصل إلى 12 ألف برميل يوميا، وذلك نتيجة الاكتشافات الجديدة.

موضوع يهمك قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنها ستشطب حوالي 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار) من قيمة أصولها بعد أن عدلت بالخفض... إيني تشطب 3.5 مليار يورو من أصولها لهذا السبب شركات

وأعلنت الشركة، مطلع الشهر الجاري، عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شمال الحماد "بشروش" في المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط.

وقالت إن الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 متراً وعلى بعد 11 كلم من الساحل، و12 كلم من شمال غرب من حقل نورس، وحوالي 1 كلم غربًا من حقل بلطيم جنوب غرب.

وأشارت إلى أنه اكتشف البئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، لافتة إلى أنه سيتم اختبار البئر للإنتاج، وهو يؤكد إمكانات الغاز والمتكثفات في المياه البحرية المصرية الضحلة.