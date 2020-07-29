العراق يوقع عقد مصفاة بـ4 مليارات دولار مع جيه.جي.سي

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء إن الحكومة وافقت على توقيع عقد مع شركة جيه.جي.سي لبناء مصفاة نفطية بطاقة 55 ألف برميل يوميا في البصرة بجنوب البلاد.



وأضافت أن المصفاة ستنتج أنواعا من الوقود تشمل غاز البترول المسال والبنزين وزيت الغاز، مقدرة تكلفة المنشأة بأربعة مليارات دولار.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغت 3.2 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار.

وأوضحت أن صادرات خام العراق من موانئ الجنوب بلغت 3.1 مليون ب/ي في المتوسط في مايو أيار، بينما أتت صادرات خام العراق من كركوك عبر جيهان 114 ألف ب/ي في المتوسط في الشهر نفسه، بحسب ما ورد في "رويترز".

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر عادة حوالي 3,5 مليون برميل يومياً. وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90% من موازنة الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.

وكانت مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم دول منظمة أوبك والدول المصدرة خارجها وعلى رأسها روسيا اتفقت في نيسان/أبريل على خفض بمقدار 9,7 مليون برميل يومياً بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها منذ عقدين.

وقالت وزارة النفط في بيانها إنه بحسب الإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت صادرات النفط الخام 99,5 مليون برميل، بإيرادات بلغت 2,9 مليار دولار، بسعر 21 دولارا للبرميل الواحد.