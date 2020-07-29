مخزونات الخام الأميركية تهبط 10.6 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حاداً الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وتراجعت مخزونات الخام 10.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو إلى 526 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 357 ألف برميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بواقع 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.



وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 389 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي.



وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.6 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.



وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 0.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 247.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 733 ألف برميل.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 503 آلاف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 178.4 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 267 ألف برميل.



وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.94 مليون برميل يوميا.