نيجيريا تتوقع الامتثال لحصة إنتاج عند 1.412 مليون برميل يومياً

قال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا اليوم الخميس إن نيجيريا تتوقع الامتثال لحصة إنتاج نفط عند 1.412 مليون برميل يومياً لأشهر مايو ويونيو ويوليو.



وأدلى الوزير بتلك التصريحات خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها شركة النفط النيجيرية سيبلات.



واتفقت دول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج في مواجهة أزمة فيروس كورونا التي قلصت الطلب العالمي بواقع الثلث.



وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم أوبك+، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي تضررت بفعل أزمة فيروس كورونا. ويخفض العراق الإنتاج بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.