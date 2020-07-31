انخفاض واردات اليابان من النفط 31.2% في يونيو

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اليوم الجمعة، إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 31.2% في يونيو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 1.91 مليون برميل يومياً.



وتراجعت مبيعات المنتجات النفطية محلياً في اليابان 10%، مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 2.32 مليون برميل يومياً، بحسب ما أظهرته البيانات.



وكشفت البيانات أن مبيعات البنزين تراجعت 4.5% إلى 782 ألفا و213 برميل يومياً، بينما تراجعت مبيعات الكيروسين 22.5% من مستواها قبل عام إلى 78 ألفا و221 برميل يومياً.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأميركي، إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 43.35 دولار للبرميل. وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضا 1.9% بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو.

وربح الخام الأميركي 43 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو.