برنت يتراجع 0.6% وسط مخاوف من زيادة المعروض 

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل المخاوف من تخمة معروض، إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس آب بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وبحلول الساعة 6:42 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 43.25 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8% لتسجل 39.93 دولار.

كان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو تموز، في حين زاد الخام الأميركي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر ابريل نيسان، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك قالت مصادر بقطاع النفط اليوم الاثنين، إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع... مصادر: خام دبي يرتفع في يوليو لأعلى مستوى في 5 أشهر طاقة

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في نيسان للأوراق المالية، "القلق يساور المستثمرين حيال تخمة المعروض حيث من المقرر أن تبدأ أوبك+ تقليص تخفيضات الإنتاج هذا الشهر ومن المرجح أن يشجع تعاف في أسعار النفط من مستويات قياسية منخفضة منتجي النفط الصخري الأميركيين على زيادة الإنتاج.

"المخاوف حيال عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع تثقل كاهل أسواق النفط أيضا".

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيودا طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك.

واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في يوليو تموز مقارنة مع مستويات يونيو حزيران، حسبما ذكرته وزارة الطاقة أمس الأحد. ومن المقرر أن تزيد مجموعة أوبك+، الذي تضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في أغسطس آب، لتضخ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في المعروض العالمي.