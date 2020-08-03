مصادر: خام دبي يرتفع في يوليو لأعلى مستوى في 5 أشهر 

قالت مصادر بقطاع النفط اليوم الاثنين، إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في يوليو تموز إلى 43.278 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ فبراير شباط.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي، والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

وعلى صعيد متصل، تفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الاثنين، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر أيلول سيزيد 2.04 دولار إلى 43.62 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر أيلول هو متوسط التسويات اليومية في الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش على مدى يوليو تموز لعقد أقرب استحقاق.

وحُسب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بخصم 80 سنتا عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 42.82 دولار للبرميل.