روسيا تؤكد التزامها باتفاق أوبك+ في يوليو

قالت وزارة النفط الروسية إن إنتاج البلاد من النفط في يوليو تموز لم يختلف عن مستويات يونيو حزيران، بما يتسق مع اتفاق مجموعة أوبك+.

ومن المقرر أن يتم في أغسطس آب تقليص تخفيضات الإنتاج، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بينهم روسيا فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

يأتي ذلك، بعدما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء، أمس الأحد، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، متجاوزا هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي.

وكان الإنتاج 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

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وبموجب اتفاق أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها إلى حوالي 8.5 مليون برميل يوميا بين مايو أيار ويوليو تموز لدعم أسعار النفط.

وتنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت حوالي 8.57 إلى 8.67 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يوليو تموز.

ويبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس آب بفضل تعافٍ في أسعار النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يوميا.