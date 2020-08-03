إدانة تركية لاتفاق نفطي بين واشنطن والأكراد:"غير مقبول"

نددت تركيا باتفاقٍ نفطي "غيرِ مقبول" أبرمته قواتُ سوريا الديموقراطية التي تسيطر على شمال شرق سوريا وشركةٍ نفطية أميركية، معتبرة أنه يساهم في "تمويل الإرهاب".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيانٍ لها، أن الاتفاق أُبرم مع شركة "دلتا كريسنت إنرجي".

وجاء في البيان "إن أنقرة تأسف للدعم الأميركي لهذا الأمر الذي يتجاهل القانونَ الدولي والذي يمت إلى تمويل الإرهاب" معتبرة الاتفاقَ "غيرَ مقبول".

ولم تعلّق القوات الكردية المدعومة أميركيا على الأمر، لكنّ مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق "لتطوير حقول النفط" بدون ذكر اسم الشركة الأميركية أو تقديم مزيد من التفاصيل.