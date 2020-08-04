أسعار النفط تواصل مكاسبها رغم الضغوط

واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها وصعد الخام الأميركي دولارا للبرميل إلى مستويات تتخطى 42 دولارا للبرميل، في حين كانت التداولات المبكرة مستقرة.

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يأتي صعود النفط وسط أنباء اقتصادية إيجابية في وقت سابق هذا الأسبوع في مواجهة بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 قد تنال من تحسن في الطلب العالمي في وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.

وفي تداولات سابقة كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة تسعة سنتات، بما يعادل 0.2%، لتسجل 44.24 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا، أو 0.8% إلى 41.35 دولار للبرميل.

تأتي هذه التداولات بعد أن صعدت عقود برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 2% أمس الاثنين بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال فيل فلين المحلل الكبير لدى برايس فيوتشرز جروب بشيكاغو: "يرفع منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج هذا الشهر، مما يزيد الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. كما يعتزم المنتجون بالولايات المتحدة استعادة طاقة الإنتاج المتوقفة".