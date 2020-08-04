صادرات نفط فنزويلا أقل من 400 ألف برميل يومياً في يوليو

أفادت بيانات من رفينيتيف أيكون وبيانات داخلية من شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه بأن فنزويلا صدرت حوالي 388 ألفا ومئة برميل يومياً من الخام والوقود في يوليو، أي دون تغير تقريبا عن الشهر السابق، إذ لا تزال عقوبات أميركية على الشركة التي تديرها الدولة تحد من المبيعات.



وكثفت واشنطن الضغط هذا العام على عملاء بي.دي.في.إس.إيه وشركائها التجاريين وشركات الشحن بهدف وقف إعادة بيع النفط الفنزويلي والتصدي للجهود الرامية إلى إخفاء أو تغيير بلد المنشأ.



وبحسب البيانات، جرى شحن 20 شحنة في المجمل من الخام والمنتجات المكررة من البلد العضو بأوبك خلال الشهر الماضي، إذ عادت الهند لتتصدر قائمة المستوردين بثلث إجمالي الصادرات.



وأظهرت البيانات أن فنزويلا صدرت أيضا 88 ألفاً و65 برميلاً إلى أوروبا و85 ألفا و260 برميلاً إلى كوبا.



ولم ترد بي.دي.في.إس.إيه حتى الآن على طلب للتعقيب.



ووفقا لمصادر مطلعة على عمليات الشركة، فإن جميع مصافي بي.دي.في.إس.إيه خارج الخدمة منذ أواخر يوليو.