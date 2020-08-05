جي بي غلوبال النفطية الإماراتية تبدأ إعادة الهيكلة

قالت جي.بي غلوبال لتجارة النفط، وهي شركة مقرها الإمارات عالقة في تحقيق بشأن احتيال بين موظفيها، في بيان، اليوم الأربعاء، إنها عيّنت خبراء في إعادة الهيكلة في إطار "برنامج جار لإعادة الهيكلة".

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وقالت الشركة إنها عينت رود ساتون من إف.تي.آي للاستشارات رئيسا لإعادة الهيكلة كما عينت شركة كوانتوما المتخصصة في إعادة الهيكلة المالية والتي يقع مقرها في المملكة المتحدة.

وأضافت في البيان أن ساتون وكوانتوما سيتعاملان مع المساهمين في الشركة "لحماية المصالح التجارية" للمجموعة وسيساعدان في تحويلها إلى شركة "قوية حصيفة ماليا" تتمتع "بشفافية محسنة".

وقالت الشركة في 20 يوليو تموز إنها شرعت في برنامج لإعادة الهيكلة المالية بعدما أخفقت في "الحصول على دعم كامل من بضع مؤسسات مالية في الآونة الأخيرة".

كما قالت جي.بي غلوبال إن شائعات سرت في السوق في الآونة الأخيرة تشكك في الأوضاع المالية للشركة هي "أكاذيب سافرة" تنشرها "مصالح مكتسبة"، وأكدت للأطراف المعنية أن أنشطتها تعمل بشكل طبيعي.

وقالت في وقت لاحق من شهر يوليو تموز إن تحقيقا داخليا كشف عن احتيال داخل الشركة وإنها قدمت شكاوى جنائية بحق بعض من موظفيها.