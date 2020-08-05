برنت قرب 45 دولاراً وسط هبوط حاد بالمخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضا كبيراً في مخزونات النفط الخام الأميركية على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم.



وصعد خام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 44.74 دولار للبرميل. وارتفع العقد 0.6% أمس الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من مارس.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو ما يوازي 0.6% إلى 41.96 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات أمس الثلاثاء مرتفعا 1.7% وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر يوليو.

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وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي يوم أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.



وتراجعت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس إلى 520 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين تشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.



وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.6 مليون برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 153 ألف برميل يومياً.



وهبطت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 170 ألف برميل.



وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 279 ألف برميل.



وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بمقدار 123 ألف برميل يوميا.