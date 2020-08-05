الصين تخفض مشترياتها من منتجات الطاقة الأميركية

اشترت الصين 5% فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توتراً.

فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى حوالي 1.29 مليار دولار منذ بداية العام وحتى يونيو/ حزيران، وفقاً لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأميركية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة وتدهور العلاقات ربما حالا دون تحقيق بكين هدف العام بأكمله المنصوص عليه في صفقة المرحلة 1 المبرمة في يناير/ كانون الثاني.

وكان من المتوقع أن يظهر النفط الخام الأميركي بشكل بارز في مشتريات الصين بموجب اتفاق المرحلة 1.

واستوردت الصين 45 ألفاً و603 براميل فقط من النفط الأميركي يومياً في النصف الأول من 2020 مقارنة مع 85 ألفاً و453 برميلًا يومياً في نفس الفترة من العام 2019.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى في 15 أغسطس آب، بهدف تقييم التزام الصين فيما يتعلق باتفاق التجارة الثنائي الموقع في وقت سابق من 2020.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات سيشارك فيها الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، مضيفة أنها ستركز على اتفاق المرحلة 1 الذي يدعو الصين إلى الالتزام بزيادة الواردات الأميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدار سنتين.

وبحسب وول ستريت جورنال، من المقرر إجراء المحادثات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.