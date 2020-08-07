روسيا تواصل زيادة صادرات زيت الوقود إلى أميركا

أظهرت بيانات من رفينيتيف أيكون ومتعاملين يوم أمس الخميس استمرار روسيا في زيادة صادرات زيت الوقود إلى الولايات المتحدة، لترتفع 16% في يوليو تموز، مقارنة مع يونيو إلى 1.078 مليون طن، ولتحل محل إمدادات نفط خام من فنزويلا.



وتدعم الطلب على زيت الوقود الروسي أيضا بفضل سعره المغري وتكاليف الشحن المتدنية.



وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على النفط الفنزويلي العام الماضي في مسعى لتضييق الخناق على الرئيس نيكولاس مادورو. وفي مواجهة انخفاض حاد في الإيرادات، حولت كراكاس اتجاه بعد الإمدادات.



ولأن مصافي تكرير أميركية عديدة تعالج الخامات الثقيلة، زادت الولايات المتحدة مشتريات زيت الوقود، بما في ذلك من روسيا. وتضاعفت الإمدادات القادمة من موسكو لمثليها إلى 11 مليون طن العام الماضي، مقارنة مع 2018، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.



وتستخدم المصافي في الولايات المتحدة زيت الوقود الروسي بالأساس كلقيم لمزيد من التكرير ولوقود السفن.



وتأتي معظم شحنات زيت الوقود الروسي إلى الولايات المتحدة من ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق، وفقاً لبيانات رفينيتيف أيكون.



وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز، وردت روسيا 6.4 مليون طن من زيت الوقود إلى الولايات المتحدة، متجهة بذلك صوب مضاهاة المستوى القياسي المرتفع لإمدادات 2019، حسبما تظهره الأرقام.